Smeekbede aan provincie: 'Kleed Bredabus niet verder uit'

(foto: Omroep Zeeland)

"Hoewel er opluchting is over het behoud van de lijn, voelen reizigers dat door de lagere frequentie telkens iets van de Bredabus wordt afgeknabbeld", stelde de 30-jarige De Boeye uit Hulst. Ze maakt zelf al vijftien jaar gebruik van de busdienst tussen Hulst en Breda via Antwerpen, eerst als student en nu als forens.

"Vijftien jaar geleden reden er veel meer bussen. Nu rijden er nog maar zes. Voor mij gaat het erom of ik vanuit Hulst nog wel op mijn werk kan komen." Een auto kopen om naar haar werk in Breda te rijden, is voor De Boeye geen optie. "Het is goedkoper om met de bus te gaan en bovendien is het veel comfortabeler. Zo kan ik in de bus ook nog wat werken."

Vaker rijden?

De Boeye vraagt zich af of de Bredabus, als over een paar jaar de werkzaamheden aan de Ring in Antwerpen zijn afgerond, straks weer vaker gaat rijden. "Doordat er nu steeds minder bussen op de lijn rijden, is hij voor mensen geen goed alternatief meer en zullen er minder passagiers zijn. Minder passagiers betekent nog minder bussen."

Ook CDA-gemeenteraadslid Jos van Ginneken uit Terneuzen sprak in. Niet als raadslid, maar als student die vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Breda moet reizen. "We hoeven echt geen limousinedienst, maar mensen die afhankelijk zijn van deze dienst voor hun werk of studie zullen anders uit Zeeuws-Vlaanderen vertrekken." Dat kan volgens Van Ginneken niet de bedoeling zijn.

Zorgen breed gedeeld

De zorgen over de Bredabus werden vanmiddag breed gedeeld in de Statencommissie Economie. "Vergeet niet dat de Bredabus voor Zeeuws-Vlaanderen ook een belangrijke busverbinding is naar Antwerpen", zei George van Lernout van 50Plus. ​

Statenlid Francois Babijn van Partij voor Zeeland (PvZ) benadrukte dat door een voorziening als de Bredabus, mensen in Brabant kunnen werken maar wel in Zeeuws-Vlaanderen kunnen blijven wonen. Dus moet die verbinding in stand worden gehouden, vindt hij. "Anders loopt Zeeuws-Vlaanderen leeg." Ook de commissieleden van meerdere andere partijen pleitten ervoor dat het aantal bussen op de lijn niet verder wordt verminderd.

In de file

Vervoersmaatschappij Connexxion wilde de Bredabus in eerste instantie helemaal schrappen, omdat de bus door wegwerkzaamheden aan de Ring in Antwerpen telkens in de file staat en vertragingen oploopt. De busmaatschappij hield daarom een enquête onder de reizigers, voor het merendeel studenten die vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar hun opleiding in Brabant reizen. Die hebben de voorkeur gegeven aan een aangepaste route en een lagere frequentie, om de lijn toch overeind te houden.

Van Ginneken zet grote vraagtekens bij de manier waarop onderzoek gedaan is. Volgens hem zijn de reizigers door de vraagstelling in een bepaalde richting geduwd. "Om dat nu als wens van de reizigers te presenteren is niet eerlijk", vindt hij.

