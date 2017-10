Lichaam aangetroffen bij Oosterscheldekering

Bij de Oosterscheldekering is een lichaam aangetroffen, heeft de politie zojuist bevestigd. Bij de Oosterscheldekering was een grote zoekactie gaande naar een Duitse vrouw die sinds maandag vermist is. Het is nog niet duidelijk of het om de vrouw gaat.

