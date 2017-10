Lichaam aangetroffen bij zoekactie Oosterscheldekering

Bij de Oosterscheldekering is een lichaam aangetroffen, heeft de politie zojuist bevestigd. Bij de Oosterscheldekering was een grote zoekactie gaande naar een Duitse vrouw die sinds maandag vermist is. Het is nog niet duidelijk of het om de vrouw gaat.

Bij de zoektocht is ook een helikopter van de Kustwacht ingezet (foto: HV Zeeland) Het lichaam werd tegen de wal bij de Jacobahaven aangetroffen, aan de kant van Noord-Beveland. De politie heeft de omgeving rond de vindplek afgezet. De Forensische Opsporing doet verder onderzoek naar het gevonden lichaam. De identiteit van de overledene moet nog worden vastgesteld. Familierechercheurs stonden de familie van de vermiste Gaby Schlösser bij tijdens de zoektocht. Vanmiddag werd in de buurt van de N57 de witte fiets teruggevonden waarop de Duitse toeriste afgelopen maandag verdween. De politie startte daarop bij de Oosterscheldekering een grote zoekactie. Onder meer werd een helikopter, reddingsboten en speurhonden ingezet. Lees ook: Fiets vermiste Duitse vrouw gevonden, zoekactie gestart

