Dit was de Light Kustrun 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De doorgaans in oktober zo donkere route tussen Domburg en Zoutelande lichtte gisteravond weer eventjes op... en wij hebben foto's en een filmpje! Geniet na met de leukste beelden van de Light Kustrun!

Rond 20.00 uur was de start van de Light Kustrun. Verslaggever Mark Rijk was erbij en plaatste deze video op de Facebookpagina Lopen in Zeeland.

De sfeer zat er al vroeg in. Dit zijn beelden vlak vóór de start:

Wat is de Light Kustrun? De Light Kustrun is drie jaar geleden in het leven geroepen en wordt op de avond voor de Kustmarathon georganiseerd. De hardlopers leggen een parcours af van 11 km tussen Domburg en Zoutelande. Onderweg komen ze dj's en diverse lichtobjecten tegen. Zelf zijn de lopers ook behoorlijk kleurrijk en verlichtend, de organisatie moedigt hen aan om een vrolijke outfit aan te trekken. In totaal doen er 775 mensen mee aan dit onderdeel.

