Dit was de Kustmarathon: regen, wind en een huwelijksaanzoek

Dit was de Kustmarathon: regen, wind en een huwelijksaanzoek (foto: Omroep Zeeland)

De vijftiende editie van de Kustmarathon was er één met veel regen en wind. Omroep Zeeland was er live bij. Kijk alles terug in ons liveblog.