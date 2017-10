Gevonden lichaam Oosterscheldekering is van vermiste toeriste Gaby Schlösser

De Duitse toeriste werd gisteravond bij een grote zoekactie gevonden (foto: HV Zeeland)

Gistermiddag startte de politie een grote zoekactie, nadat de fiets waarop de vrouw maandag vertrok was teruggevonden. Een beveiliger had de politie gebeld toen die de fiets in de buurt van de N57 had zien staan.

Jacobahaven

Tijdens de zoektocht op het water werd in eerste instantie niets gevonden. Rond 19.45 uur werd de zoekactie op het water gestaakt, omdat het donker werd. Wel werd nog verder gezocht met reddingshonden. Daarbij werd een lichaam tegen de wal van de Jacobahaven aan de kant van Noord-Beveland aangetroffen.

Het stond niet direct vast dat het om de Duitse toeriste ging. Daar moest de Forensische Opsporing eerst nog verder onderzoek voor doen.

Dinsdag deed de politie al een opsporingsbericht uit voor de vrouw. Toen werd een pasfoto en een foto van de fiets vrijgegeven. Gisteren werden ook stilstaande beelden van de beveiligingscamera's op de camping naar buiten gebracht.

