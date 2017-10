Gevonden lichaam is van vermiste toeriste Gaby Schlösser

Het lichaam dat gisteravond bij de zoekactie in de Jacobahaven bij de Oosterscheldekering werd gevonden, is van de Duitse toeriste Gaby Schlösser. De toedracht van haar overlijden is nog niet bekend, maar de politie sluit een misdrijf uit.

Een beveiliger had de politie gebeld toen die hij de fiets van de vrouw bij de N57 zag staan. Voor de politie was genoeg reden om een grootschalige zoektocht naar de vrouw op te zetten. Daarbij werd onder meer een helikopter van de Kustwacht ingezet. Jacobahaven Tijdens de zoektocht op het water werd eerst niets gevonden. Rond 19.45 uur werd de zoekactie op het water en vanuit de lucht gestaakt, omdat het donker werd. Wel werd nog verder gezocht met reddingshonden. Toen werd het lichaam tegen de wal van de Jacobahaven aan de kant van Noord-Beveland gevonden. Uit onderzoek door het team Forensische Opsporing van de politie bleek dat het inderdaad om de vermiste Duitse toeriste ging. De vrouw was maandag op haar fiets vertrokken vanuit camping Dennenbos in Oostkapelle en daarna was ze spoorloos verdwenen. Foto Dinsdag verscheen een opsporingsbericht voor de vrouw. Toen werd haar pasfoto en een foto van haar fiets vrijgegeven. Beelden van de beveiligingscamera's op camping Dennenbos Oostkapelle bracht de politie gisteren naar buiten. Daar was ze voor het laatst gezien. De eigenaar van de camping laat weten dat hij er niet over wil praten. Lees ook: Lichaam aangetroffen bij zoekactie Oosterscheldekering

Fiets vermiste Duitse vrouw gevonden, zoekactie gestart

Ondanks zoektocht nog geen spoor van vermiste Duitse vrouw