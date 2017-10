Afzien op de fiets. Dit was de MTB-tocht van de Kustmarathon

Het was afzien. 55 kilometer door het mulle zand, trap op en af, over duinen, harde en onverharde wegen: de MTB-tocht van de Kustmarathon is niet voor watjes! Vanochtend rond 8.45 gingen de mountainbikers van start.

De mountainbikers zijn via een 53 kilometer lange route van Zoutelande naar Burgh-Haamstede gereden. Over duinen, dijken, weg en strand. Zo ging het eraan toe op het strand van Vrouwenpolder. Vanaf 10.30 uur kwamen de eerste fietsers in Burgh-Haamstede over de finish. De regen kon de pret niet drukken. Tussen de 1207 deelnemers reed ook een prof: tweevoudig olympisch kampioen Marianne Vos. Vrouwen zijn tijdens de MTB-tocht zwaar in de minderheid: in totaal schreven 130 vrouwen zich in. Marianne Vos finishte als zevende (en eerste vrouw). Lees ook: Hoogerland niet, De Nooijers wel in 15e Kustmarathon (video)

Liveblog Omroep Zeeland

