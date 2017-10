Wisselend succes Zeeuwen in Jupiler League

(foto: Omroep Zeeland)

Karim Banani heeft gisteravond zijn basisdebuut gemaakt voor Jong PSV in de Eerste Divisie. De speler uit Terneuzen verloor in eigen huis met 1-2 van Jong AZ. Bij het duel tussen FC Dordrecht en FC Eindhoven waren er Zeeuwse belangen aan beide zijdes. Augustine Loof uit Koewacht zat de hele wedstrijd op de bank bij Eindhoven. Julius Bliek van FC Dordrecht viel in de negentigste minuut in voor de ploeg van trainer Gérard de Nooijer en won met 4-3 van de Brabanders.

Met de andere Zeeuwse hoofdtrainer in de Jupiler League gaat het minder goed. Roy Hendriksen verloor in eigen huis met Helmond Sport met 0-2 van de Graafschap en blijft met drie punten uit acht wedstrijden op de laatste plaats in de stand staan. Istvan Bakx en Daan Klomp gingen met ruime cijfers onderuit. Hun FC Oss verloor in eigen huis met 1-6 van Go Ahead Eagles.