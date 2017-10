Thoolse brug hele weekend dicht, omleiding via de Oesterdam

Werkzaamheden - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat heeft tijdens een inspectie ontdekt dat een voegovergang van de brug was losgekomen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen moest Rijkswaterstaat deze vervangen. De hele brug moet daarvoor afgesloten worden. Fietsers kunnen wel passeren.

Gele borden

De afsluiting zorgt voor aanzienlijke verkeershinder. Rijkswaterstaat adviseert de gele borden te volgen. Verkeer uit Noord-Brabant naar Tholen wordt omgeleid via de A58, de Oude Rijksweg (N289) en de Oesterdam (N659). Voor het verkeer uit Halsteren / Bergen op Zoom naar Tholen geldt een omleiding via A4/A58, N289 en N659. Verkeer uit Tholen richting Bergen op Zoom kan volgens Rijkswaterstaat het beste omrijden via de N659, N289 en A58.

De brug is nog tot maandagmorgen dicht. De werkzaamheden zouden eigenlijk vorige maand al uitgevoerd worden, maar toen werd het werk vanwege het slechte weer uitgesteld.