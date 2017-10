Danny Vera staat in een uitverkocht Paradiso

Binnen enkele dagen waren de kaartjes voor het concert uitverkocht. Danny Vera: "Ik kreeg al vaker het verzoek om eens Paradiso te doen. Ik heb dat altijd afgehouden, want als je het dan doet, dan moet je het wel uitverkopen." Vera was dan ook verbaasd toen de zaal binnen enkele dagen was uitverkocht. "Vroeger stond ik in een café te spelen tegen onkostenvergoeding en nu kopen mensen een kaartje om naar mij te komen kijken."

Festivals

De Blue Grass Boogiemen en de blazerssectie waarmee hij eerder op de festivals heeft opgetreden, zijn ook van de partij. De zanger ziet daarom het optreden in Paradiso ook als afsluiting van het festivalseizoen en het begin van het theaterseizoen.

Danny Vera

Nieuwe album

De dag voor het optreden in Paradiso is zijn nieuwe album uitgekomen: The New Black and White part III. Op dit album staan enkele nummers die hij in de afgelopen jaren heeft geschreven, maar die nooit eerder waren opgenomen in een studio. Eén daarvan is Snow In April, een nummer uit 2009. "Ik speelde het nummer in mijn theatershow regelmatig akoestisch, maar vond het ook heel erg geschikt om te laten klinken alsof het met een bigband is opgenomen, zoals veel nummers van Dean Martin klinken."

Danny vera - Snow in april

Dit najaar is Danny Vera weer te zien in het theater met de reprise van zijn theatershow Between the Dark and Daylight. Vanaf januari 2018 gaat hij solo het theater in met zijn nieuwe programma Lone Stranger. Danny ziet dat vooral als een nieuwe uitdaging: "Van januari tot april stond er even niks gepland. Eigenlijk zouden we niet spelen. Maar je moet jezelf wel blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Het is wel apart dat er nu al niet zo veel kaartjes meer zijn."

Intiem

Dat de theaterconcerten intiem worden is volgens Danny onvermijdelijk: "Ik vind het leuk om mensen erbij te betrekken. Ik ouwehoer nou eenmaal graag. Als je de moeite doet om naar mij te komen kijken, hoop ik dat je een fijne avond hebt, want dan heb ik het meestal ook."