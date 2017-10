LIVE: volg extra uitzending Kustmarathon bij Omroep Zeeland

LIVE: volg extra uitzending Kustmarathon bij Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volg de hardloopwedstrijd van de Kustmarathon in een extra live uitzending van Omroep Zeeland. Kijk mee naar de hardlopers die finishen in de Langstraat. De uitzending is van 13.30 tot 18.00 uur op tv en is ook hier te kijken.