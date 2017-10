Auto van de weg in Axel, geen spoor van bestuurder

Even na 02.00 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen dat er een auto van de weg was geraakt en over de kop was geslagen. Naast politie werden ook de brandweer en de ambulancedienst gealarmeerd, maar er bleek niemand in het voertuig aanwezig te zijn.

Niemand aangetroffen

De politie is nog naar het adres gegaan waarop de eigenaar van de auto staat ingeschreven, maar daar werd niemand aangetroffen. Ook werd er in de omgeving van de auto gezocht naar de bestuurder, omdat hij of zij mogelijk te voet verder was gegaan, maar die zoektocht leverde ook niets op.

Berging van de auto die bij Axel van de weg raakte (foto: HV Zeeland)

De lege auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Daarvoor werd de Zaamslagseweg korte tijd afgesloten. Om 03.15 uur was de weg weer vrij.