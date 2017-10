Miereczko verrast en wint loodzware Kustmarathon, Spruyt wint bij de vrouwen

Oumaarir en Miereczko zaten lang in de groep met favorieten. Deze groep werd mede door de weersomstandigheden uitgedund tot vier man. In die groep zat ook topfavoriet Hamid El Moaziz. De houder van het parkoersrecord kwam bij de trappen bij de KNRM echter in de problemen en moest verrassend genoeg Oumaarir, Miereczko en Erwin Harmes laten gaan.

Beslissing

Hierna versnelden de Duitser en de Marokkaan waardoor ook Harmes niet meer kon volgen. In de spannende slotfase wist Miereczko op het laatste stuk strand naar Zoutelande het beslissende gat te slaan en de zege te pakken.

Finish Kustmarathon 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Voor Miereczko is het zijn eerste zege in de Kustmarathon. De Duitser was al wel in vorm want een week eerder won hij nog de marathon in Kassel.

Zeeuws tintje

Erwin Harmes gaf met zijn derde plek het podium nog een Zeeuws tintje. De Middelburger evenaarde met dat resultaat zijn prestatie in 2015.

De top drie van de Kustmarathon bij de mannen (foto: Omroep Zeeland)

Vrouwen

Bij de vrouwen wist Melanie Spruyt uit Nieuwerkerk aan de IJssel de overwinning te pakken. Zij wist de kop over te nemen na een lange solo van Selina van der Vliet uit Soest en won met een tijd van 3:17.19". Van der Vliet wist nog wel de tweede plek zeker te stellen met elf seconden op Monique Verschuure. De atlete uit Yerseke wist net als Erwin Harmes de derde plek te pakken. Leonie Ton wist als tweede Zeeuw in de top vijf te eindigen na 3:21.09"

De top 3 van de Kustmarathon bij de vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

