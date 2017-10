Wetenschapsdag: Wesley wil naar de heren-wc

Onderzoek op de heren-wc (foto: Omroep Zeeland)

Het bacterieonderzoek was één van de tientallen proefjes en experimenten tijdens de Wetenschapsdag in Middelburg. De dag is bedoeld om jong en oud wetenschap en technologie te laten beleven.

"Heren zijn viezer"

Wesley was één van de deelnemers aan de laboratoriumklas die vandaag vijf keer open ging. Bacteriën zitten overal, zo werd hem al snel duidelijk na een kort college. Maar de meeste beestjes moesten toch wel op de kraan in de heren-wc te vinden zijn, aldus Wesley: "Dat kan toch niet anders? Heren zijn vaak viezer dan vrouwen."

Wesley onderzoekt de kraan (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens dit Weekend van de Wetenschap openen bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en musea hun deuren om het publiek live kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Dit jaar is het thema Technieken van de Toekomst.

In Zeeland zijn er activiteiten bij Huis van de Techniek in Terneuzen, Laboratorium Museum Van de Sande in Vlissingen en ZB Planbureau/Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Laborant Wesley doet onderzoek (foto: Omroep Zeeland)

Voor de resultaten van zijn onderzoek moet Wesley nog even geduld hebben.

Pas volgende week weet de jonge laborant of de mannelijke bezoeker van een bibliotheek een 'viezerik' is of niet. Of blijkt misschien de schoonmaker van de bibliotheek de beste poetser van Zeeland zijn.