Ferrari's, Bugatti's en Jags in Yerseke

Mooie rit , mooie auto en lekker eten, wat wil je nog meer? " Deelnemer aan de rally

Niet alleen de auto's waren bekend. Ook de deelnemers. Zo zat Jan Peter Balkenende in een oldtimer en ook oud-Formule-1-rijder Jochen Mass. Ze kregen een rondleiding bij een mosselverwerkingsbedrijf en een mossellunch en reden daarna weer door.

Bentley Blowers

Speciale aandacht ging uit naar de zeventigste verjaardag van Ferrari en naar twee iconen, de BMW 507 en de Mercedes 300 SL Ook gaven vijf vooroorlogse Bugatti's acte de présence. Van de Wanderer Stromlinie Spezial uit 1938 is wereldwijd nog maar één exemplaar over en ook die was in Yerseke. Van na de oorlog waren er oldtimers van Ferrari, Maserati, Bristol, Alvis, Aston Martin, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche en Alfa Romeo.

Yerseke

Meestal doet de Zoute Rally Zeeuws-Vlaanderen aan, maar dit jaar is hij voor het eerst in Yerseke. De deelnemers aan de rally waren, ondanks het weer, te spreken over Yerseke en omgeving, "Mooie rit, mooie auto en lekker eten, wat wil je nog meer?"