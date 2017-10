Verwarde vrouw uit de branding gered bij Vlissingen

KNRM rukt uit voor vrouw bij boulevard van Vlissingen (foto: KNRM)

Een voorbijganger zag hoe de vrouw het water inging en belde rond 12.00 uur de politie. Twee agenten gingen er met spoed heen. Toen ze aankwamen bij de boulevard, was de vrouw de zee weer uitgelopen en liep ze over het strand.

Nu gebeurt het in Vlissingen wel vaker dat mensen het water in lopen om af te koelen op een hete zomermiddag, maar niet op 7 oktober bij windkracht 5 en als de regen horizontaal over de boulevard waait." Politieteam Walcheren op Facebook

Zodra de vrouw de agenten zag, rende ze terug de zee in, richting voorbijvarende loodsboot die op ongeveer 75 meter van de kust passeerde. Een van de twee agenten rende achter haar aan, terwijl hij ondertussen zijn politievest en riem uittrok. Die drukte hij in het voorbijgaan in de handen van een omstander en daarna snelde hij het water in, achter de vrouw aan.

'Regen waaide horizontaal'

De golven waren hoog door de harde wind van zee en de stroming. "Nu gebeurt het in Vlissingen wel vaker dat mensen het water in lopen om af te koelen op een hete zomermiddag, maar niet op 7 oktober bij windkracht 5 en als de regen horizontaal over de boulevard waait", schrijft de politie op Facebook.

De agent greep de vrouw voordat zij onder water verdween. Hij sleepte haar al zwemmend de zee weer uit, terug naar het strand. Vervolgens hebben de agenten haar voor een eerste onderzoek naar de Huisartsenpost Vlissingen gebracht en vanaf daar ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes. Er is ook geregeld dat er psychische hulp voor haar komt.

'Snel en adequaat optreden'

"Er zijn meldingen die je niet zo snel vergeet", schrijft de politie op Facebook. "Mooi om te zien dat snel en adequaat optreden van omstanders en politie een drama hebben voorkomen!"

KNRM gealarmeerd

De Kustwacht heeft ook de KNRM gealarmeerd. De bemanning uit Breskens is uitgevaren met de reddingboot Zeemanshoop. Toen ze aankwamen was de vrouw al uit het water gehaald en was hun inzet niet meer nodig, dus keerden ze terug naar de thuishaven.​