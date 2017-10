Eerste gelijkspel voor Hoek

(foto: Omroep Zeeland)

Hoek had licht het overwicht in de eerste helft maar het was Zwaluwen dat op voorsprong kwam voor een eigen doelpunt van verdediger Kim van den Bergh. Met 1-0 gingen de ploegen de rust in.

Na rust was het Zwaluwen dat de betere ploeg was maar toen wist Hoek te scoren. Het was Thomas van Renterghem die drie minuten voor tijd een punt veiligstelde voor de Zeeuws Vlamingen.

Hoek, dat in een nieuw fegekleurd geel shirt aantrad blijft hierdoor bovenin de Hoofdklasse A meedoen. Hoek staat nu op de derde plaats met tien punten uit 6 wedstrijden.

Scoreverloop

1-0 Kim van den Bergh (45/ed)

1-1 Van Renterghem (87)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Vandepitte, Van den Bergh (Verbrugge/46), Chergui, Martens (Impens/68), Leroy, Verwilligen, Ceesay (Vitukynas/60), Van Sprundel, Van Renterghem.