Vertraging bij aanleg Goese fietstunnel

De aanleg van de fietstunnel bij bedrijventerrein Goese Poort loopt vertraging op. Tijdens het werk is de aannemer op onverwachte buizen en leidingen gestuit. Waarschijnlijk zorgt deze vertraging maandag voor files voor het autoverkeer in Goes.

Vandaag zijn de eerste tunnelelementen aangekomen en aangebracht. Door de nieuwe tunnel kunnen Goesenaren makkelijker naar het bedrijventerrein fietsen. Hoe lang het nog duurt voordat de fietstunnel klaar is, kan de aannemer nog niet zeggen.