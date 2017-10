Kloetinge heeft geen moeite met Oranje Wit

(foto: Joep Zoeteweij)

Kloetinge begon sterk, met enkele kansen in de eerste minuten van de wedstrijd, maar de keeper van de bezoekers was alert en liet niets door. Ook Oranje Wit kreeg hierna wat kansen, die evenzeer onbenut bleven. De grootste kans van de eerste helft was voor Stefan Quinten, die vorige week scoorde nu net over schoot.



Na rust was het wel gelijk raak voor de thuisploeg, een corner werd door een Oranje Wit-speler achter de eigen doelman gekopt. Direct erna breidde spits Rutger van Rossum de voorsprong uit naar 2-0 met zijn eerste goal voor Kloetinge. Hierna nam Oranje Wit het initiatief, maar uiteindelijk was het invaller De Bonte die de 3-0 eindstand op het bord zette, vlak na zijn invalbeurt.



Na deze overwinning staat Kloetinge op de tweede plek, 2 punten achter koploper SC Feyenoord.

Scoreverloop:

1-0 ? (50/ed)

2-0 Rutger van Rossum (52)

3-0 Tom de Bonte (87)



Opstelling Kloetinge:

Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Quinten, Daan Esser (De Bonte/86), Mulder, Van Tiggele, Van Vooren, Van Rossum (Wuyts/75), Van der Poel