Bruse Boys blijft puntloos na zeperd tegen Oude Maas

(foto: OZ)

Al snel liep Bruse Boys tegen een achterstand aan. Het was Euson van Hek die na twee minuten toesloeg en de thuisploeg op voorsprong wist te zetten. Daar ging een reeks aan fouten bij Bruse Boys aan vooraf. Na een klein half uur spelen werd het ook nog eens 2-0 voor Oude Maas. Deze keer was het Jeffrey van Veen die de Zeeuwse ploeg een volgende tegenvaller wist te bezorgen. Ook na de pauze kon de ploeg van trainer Marco Groeneveld geen potten breken. Want opnieuw was het Van Veen die het verschil wist te maken voor Oude Maas.



In het restant van de wedstrijd kon Bruse Boys de schade beperken, maar met 0 punten uit 3 wedstrijden heeft de ploeg van Groeneveld voorlopig weinig reden tot vreugde.

Scoreverloop

1-0 Van Hek (2)

2-0 Van Veen (28)

3-0 Van Veen (55)

Opstelling

Bins, Koen van den Berge (Maaskant/59), Vroegindeweij, Olaf Willemse, Lindhout, Mats Willemse (Hoep/59), Ketting (Pronk/59), Van der Bijl, Potappel, Den Hollander, Van 't Hof