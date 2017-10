TOP Arnemuiden kijkt weer naar boven na zege op Sporting Delta

TOP bedankt publiek na de overwinning (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

TOP begon sterk aan de wedstrijd en nam al snel afstand van Sporting Delta. Dat kwam mede door het goede spel van Peter Belzen en Demi Mondeel die trefzeker waren. Toch was het Dylan Gilissen die het verschil wist te maken voor TOP. Hij scoorde viermaal voor de rust. Het was dan ook geen verrassing dat de ploeg van Arco Goedkoop de kleedkamer opzocht met een voorsprong van 13-6.



Ook na de rust was TOP de betere ploeg. Sporting Delta wist nog wel iets terug te komen, maar TOP wist simpelweg meer punten te maken. Vooral Jeanine Marijs was in de tweede helft een steunpilaar. Omdat de ploeg uit Arnemuiden niet meer wist te verzaken, kon het nog uitlopen naar een eindstand van 25-13.