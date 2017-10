Uitslagen amateurvoetbal 7 oktober

Hoek en Kloetinge blijven goed meedoen in hun klasses met een respectievelijk derde en tweede plaats. Bruse Boys blijft puntloos in de 1e Klasse. In de 2e Klasse komt Oostkapelle langszij door puntverlies van Nieuwdorp. Opmerkelijk is ook dat er twee keer een 7-2 genoteerd werd in de vierde klasse A vandaag.

(foto: OZ) Hoofdklasse A

Hoek staat derde na een gelijkspel tegen Zwaluwen. 1e Klasse B

Kloetinge blijft bovenin meedoen na zege tegen Oranje Wit, Bruse Boys nog steeds puntloos. 2e Klasse E

MZC'11 pakt de eerste punten van het seizoen met 3-2 zege op Klundert. Terneuzense Boys en SSV'65 houden elkaar in evenwicht. 3e Klasse A

Yerseke scoort er elf tegen Wemeldinge, GPC Vlissingen wint in de laatste minuut van 's Heer Arendskerke. https://twitter.com/omroepzldsport/status/916686238752673794 3e Klasse B

Duiveland wint bij NOAD'67, Krabbendijke blijft aan kop. Bij DHV - Seolto wordt laat afgetrapt. 4e Klasse A

Veere wint met 7-2 en staat bovenaan, Zeeland Sport zet dezelfde uitslag neer in de Walcherse derby tegen Jong Ambon. 4e Klasse B

Halsteren en DwO'15 zorgen voor doelpuntenregen en blijven ongeslagen aan kop. Ook Spui staat na drie wedstrijden op negen punten. Hoofdklasse A vrouwen

IJzendijke wint op bezoek bij de studenten van Odysseus, Jong Heerenveen blijft ongeslagen aan kop.