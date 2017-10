Auto klapt tegen boom, bestuurder ernstig gewond

Het ongeluk gebeurde om 02.15 uur op de Roosjesweg in Aagtekerke. De Aagtekerkenaar reed over die weg richting Domburg toen hij halverwege de weg de macht over het stuur verloor, in de berm terecht kwam en tegen de boom klapte.

Voorruit versplinterd

De voorruit van de auto was versplinterd. De politie vermoedt dat de bestuurder uit Aagtekerke geen gordel droeg. Hij werd rond 03.15 uur met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Beschadigde auto wordt weggesleept na eenzijdig ongeluk Aagtekerke (foto: HV Zeeland)

Naast de traumahelikopter waren ook twee ambulanceteams en meerdere politie-eenheden ter plaatse. Ook de brandweer was uitgerukt. De auto raakte bij het ongeluk beschadigd en is weggesleept.