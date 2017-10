Westerscheldetunnel even dicht vanwege fietsende toerist

De Westerscheldetunnel was vanmorgen richting Terneuzen korte tijd dicht vanwege een fietser in de Westbuis. Een 22-jarige toerist uit Brazilië dacht dat het een goed idee was om tijdens zijn fietsvakantie in Europa de tunnel te gebruiken om van Nederland naar België te fietsen, maar de Koninklijke Marechaussee dacht daar anders over.

Westerscheldetunnel (foto: OZ) Fietsen door de zes kilometer lange tunnel is levensgevaarlijk, omdat de andere weggebruikers er met honderd kilometer per uur voorbij razen. Andere weggebruikers meldden het dan ook bij de tunnelbeheerders, maar toen die wilden ingrijpen was de fietser al weg. ​ Ze hebben de Braziliaanse fietser met fiets en al ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen." Marloes de Ridder van de Koninklijke Marechaussee Een transport van de Koninklijke Marechaussee dat toevallig net op dat moment passeerde, had de fietser al opgepikt. Binnen tien minuten na de afsluiting kon de tunnel daardoor alweer worden vrijgegeven. "Ons transport was onderweg naar de post in Terneuzen", vertelt woordvoerder Marloes de Ridder van de Marechaussee. "Toen ze de fietser zagen, zijn ze meteen gestopt. Ze hebben de Braziliaanse fietser met fiets en al ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen." Boete op zak De Braziliaan heeft in ieder geval een verhaal te vertellen als hij weer thuis aankomt. En hij heeft nog een aandenken: de Marechaussee heeft hem beboet voor fietsen op een plek waar dat niet is toegestaan, dus fietst hij nu door België met een boete van 140 euro op zak.