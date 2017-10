Brandweer redt paard uit de sloot bij Scharendijke

Brandweer redt paard uit sloot Scharendijke (foto: Brandweer Scharendijke)

De brandweer van Scharendijke werd rond 08.55 uur opgeroepen, een kwartier later werd ook het hulpverleningsvoertuig van de brandweerpost Zierikzee gealarmeerd. Maar de kraan uit Zierikzee was even later al niet meer nodig, omdat het de Scharendijkse brandweer al gelukt was om het paard op het droge te krijgen.

Oude bekende

De brandweermannen kregen bij de reddingsactie ook hulp van een oude bekende. Een boer uit de buurt die ook oud-brandweerman is, heeft hen geholpen bij de reddingsactie.