Zeeuwse barista dingt mee naar wereldtitel

De 27-jarige Clarijs woont in Rotterdam, maar komt nog wekelijks in Café de Biet in zijn geboorteplaats Zierikzee. Ook daar bereidt hij zich voor op de zeer intensieve wedstrijd in Amerika. Hij moet uitblinken in zeven verschillende disciplines, zoals koffieproeven en latte art.

De term barista komt uit het Italiaans en betekent letterlijk barman. Een barista is iemand die zich specialiseert in het maken van allerlei soorten koffie zoals een espresso, cappuccino of een latte macchiato. Hij wordt ook wel een koffiekunstenaar genoemd. Bovendien weet hij alles op het gebied van koffie.

Eerder dit jaar deed hij ook mee aan de Coffee Masters in Londen, dus hij heeft al enige ervaring. "Andere baristawedstrijden richten zich vaak maar op één discipline, maar hier moet je alle disciplines beheersen. Nu weet ik wel een beetje waar mijn fouten in Londen lagen en ga ik er weer voor," zegt hij.

Geselecteerd

Rob werd voor de wedstrijd geselecteerd door een video te maken waarin hij zijn signature drink presenteert. "Je bedenkt zelf een drankje waar in ieder geval koffie in zit plus nog twee andere ingrediënten. En dan moet je kunnen onderbouwen waarom je daar voor hebt gekozen," legt de hij uit. "Ik sprong echt een gat in de lucht toen ik die mail kreeg. Super gaaf!"

Bruin bloed

De vrienden van Rob zeggen wel eens grappend dat er koffie door zijn aderen stroomt. Hij is er zeven dagen per week mee bezig. "Met voorbereidingen voor wedstrijden. Ik geef trainingen bij horeca. Verder ben ik koffiebrander van mijn eigen Zeeuwse koffie hier in Zierikzee en barista in Rotterdam"

Of al zijn kennis genoeg is om zijn concurrenten te verslaan, weet hij niet. "Als ik naar de concurrentie kijk, word ik heel zenuwachtig, want die is echt super hoog. Het zijn echt kampioenen die mee doen."

(foto: Omroep Zeeland)

Kansen

Rob doet dan liever ook geen uitspraken over zijn kansen bij de Coffee Masters in New York, maar hij hoopt natuurlijk wel op een goede afloop. "Het allermooiste zou zijn als ik de wedstrijd zou winnen, maar als ik in de halve finale kom, ben ik al heel blij. Mijn reis is sowieso geslaagd, al lig ik er in de eerste ronde uit," besluit hij lachend.