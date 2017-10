WISE: gesprek met directie Doel was teleurstellend

Oude molen naast de kerncentrale van Doel (foto: Walter Maas uit Sas van Gent)

De vertegenwoordigers van onder meer WISE en Greenpeace vroegen de directie van de centrales in Doel en Tihange om meer openheid en transparantie. Dat werd hen naar eigen zeggen geweigerd.

Geheime onderzoeksrapporten

Wel mogen experts namens de actiegroepen inzage krijgen in de geheime onderzoeksrapporten, maar alleen onder voorwaarde dat ze daaruit niets publiceren. Dat vindt De Rijk onaanvaardbaar.

We moeten die rapporten kennen om het debat te kunnen voeren. Dat ze geheim zijn, doet ons vermoeden dat er meer aan de hand is." Peer de Rijk van WISE

De Rijk vindt het belachelijk dat de rapporten over de talloze scheurtjes in reactorvaten in Doel en Tihange niet worden vrijgegeven. "We moeten die rapporten kennen om het debat te kunnen voeren", zegt hij. "Dat ze geheim zijn, doet ons vermoeden dat er meer aan de hand is."

Politiek aan zet

Het gesprek was volgens De Rijk zo teleurstellend verlopen dat er geen vervolggesprek komt. "Zij weigeren openheid en verschuilen zich achter de wet. Dus nu is de politiek aan zet", aldus De Rijk.

Het gesprek vond plaats in Tihange, bij de Limburgse-Belgische grens. Daar werd in juni nog een menselijke ketting gevormd van Aken via Limburg naar Tihange om te protesteren tegen wat de actievoerders omschrijven als de 'onveilige' Belgische kerncentrales. Daaraan deden zo'n 50.000 mensen mee, waaronder ook meerdere Zeeuwen. Zij eisten sluiting van Tihange 2 en Doel 3, de zogenaamde scheurtjesreactoren.

In Nederland en Duitsland bestaat grote bezorgdheid over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. De kerncentrale in Doel ligt de laatste jaren vaak stil door storingen en scheurtjes. Een aantal Belgische wetenschappers pleitte onlangs zelfs voor sluiting van Doel.

Meebeslissen

De Nederlandse en Zeeuwse overheden willen graag meebeslissen over het wel of niet langer openhouden van de kerncentrale in Doel, omdat veel inwoners van Zeeland en West-Brabant in de gevarenzone wonen als het ernstig fout gaat bij de centrale. Maar de Belgen voelen daar vooralsnog niets voor.

De kerncentrale van Doel, gezien vanuit de polders bij Hulst (foto: Otto Vosveld uit Hulst)

Zo weigerde het FANC deze zomer tekst en uitleg te komen geven aan de Nederlandse Tweede Kamer. Minister Schultz van Haegen had de Belgische toezichthouder op kerncentrales daarvoor uitgenodigd, maar het FANC wees die uitnodiging af, 'vanuit staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen'.

Zorgen

Ook onder de Zeeuwse bevolking nemen de zorgen over Doel toe, bleek onlangs uit de gezondheidsmonitor van de GGD Zeeland, een onderzoek dat om de vier jaar plaatsvindt. Vooral in het oosten van de provincie zijn Zeeuwen bang dat de Belgische kerncentrale hun gezondheid kan schaden.

