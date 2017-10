Vlissingen zonder problemen langs BVC'12

Steve Schalkwijk (foto: Paul ten Hacken)

BVC'12 komt uit Beek-Ubbergen. Dat ligt tegen de Duitse grens achter Nijmegen. De spelersbus van Vlissingen vertrok om 9.30 uur en moest in totaal meer dan vierhonderd kilometer afleggen.



Schalkwijk opende na een klein half uur spelen de score door een dieptepass van De Kroo met links af te ronden. Vlak voor rust werd Schalkwijk onderuit gehaald in het strafschopgebied. De penalty werd benut door Bouzambou.



Kort na rust werd Vlissingen verder in het zadel geholpen doordat BVC'12-speler Hendriks de bal in eigen doel werkte uit een voorzet van De Kroo. Daarna moest BVC met tien man verder omdat Rossen Schalkwijk onderuit haalde en met rood moest vertrekken.

Steve Schalkwijk zet Vlissingen op 0-1

Scoreverloop

0-1 Schalkwijk (26)

0-2 Bouzambou (40/pen)

0-3 Hendriks (49/ed)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük, Gooding, Bouzambou (Geerman/69), De Kroo (El Hattach/62), Nyemb, Schalkwijk (Dos Santos Galhetas/80)

Bijzonderheden

Rode kaart na 56 minuten voor Hendriks (BVC'12)