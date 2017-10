Kinderboekenweek: 'Een beetje eng mag best wel'

Spinnen, vleermuizen, heksenketels; het was vandaag griezelen geblazen in boekhandel De Drvkkery in Middelburg. Verschillende kinderboekenschrijvers lazen hun spannendste verhalen voor.

Het griezelfeest maakte onderdeel uit van de activiteiten rond de kinderboekenweek, die nog tot 14 oktober duurt. Over het griezelige thema van de week was vooraf nog wel wat discussie. Maar volgens de aanwezige kinderen is 'een beetje eng helemaal niet erg voor kinderen'. De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugkerende week van tien dagen. Sinds 1962 heeft iedere kinderboekenweek een eigen thema. Dit jaar is het thema Gruwelijk Eng. Griezelfeest in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Volgende week zaterdag wordt de Kinderboekenweek wederom met een feest in griezelstijl afgesloten.