Uitslagen amateurvoetbal zondag 8 oktober

In de hoofdklasse deed VC Vlissingen goede zaken. De ploeg van John Karelse won met 0-3 bij BVC'12. GOES verloor met 0-2 van Halsteren en incasseerde daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. In de derde klasse leed Breskens een gevoelige nederlaag. De promovendus verloor op eigen veld met 1-5 van Roosendaal.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

Eerste nederlaag voor GOES 2e klasse E

Zeelandia Middelburg boekt een belangrijke zege door de overwinning op Unitas'30. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer staat nu op de gedeelde plaats met drie punten achterstand op koploper Cluzona. 3e klasse A De derby tussen Philippine en Terneuzen werd halverwege gestaakt vanwege hevige regenval. HVV'24, Breskens en Hontenisse wisten niet te winnen. 4e klasse A Koewacht wint het Zeeuws-Vlaamse onderonsje van Oostburg. IJzendijke is de enige andere Zeeuwse club die vandaag wint. Onderin is RIA W nu alleen hekkensluiter met nul punten uit drie wedstrijden. 5e klasse A Hoofdplaat verpulverde Sluiskil en won uiteindelijk met 1-9. Corn Boys degradeerde uit de vierde klasse en is nog altijd puntloos.