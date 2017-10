Monsterontsnapping Van Goethem strandt in finale Parijs-Tours

Brian van Goethem (3e van links) in de aanval in Parijs-Tours (foto: Twitter Parijs-Tours)

Van Goethem staat bekend om zijn aanvallende manier van rijden en zit vaak mee in ontsnappingen. Dat leverde de Zeeuws-Vlaming de bijnaam "Breakaway Brian" op. Vandaag in Parijs-Tours (1.HC) was het weer zover. Van Goethem maakte met vier andere renners deel uit van de eerste ontsnapping. De groep ontstond vrijwel direct na de start.



In de finale van de wedstrijd viel de kopgroep uiteen. Alleen Van Goethem en de Belg Lawrence Naesen (WB Veranclassic Aqua Protect) bleven over. De twee probeerden voorop te blijven, maar werden in de finale uiteindelijk toch gegrepen. Dat gebeurde op circa tien kilometer voor de finish.

De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaan Matteo Trentin van Quick-Step Floors voor Soren Kragh-Andersen (Sunweb) en Niki Terpstra (Quick-Step Floors).

Van Goethem kwam uiteindelijk als 95e over de finish, op 2.22' van Trentin.

Zaterdag is Van Goethem in eigen regio te zien. Dan doet hij mee in de Tacx Pro Classic, de enige Zeeuwse koers voor profrenners.