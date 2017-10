Concert Brass4Boobs haalt 9600 euro op

Nooit ver weg

In de pauze reageerden muzikanten en het publiek enthousiast. Mariët speelt bugel bij Brass4Boobs. "Het gaat goed, we vormen een mooie club. En helemaal bijzonder met het goede doel in ons hoofd. Eén op de zeven vrouwen heeft borstkanker of krijgt het. Krijg je het zelf niet, dan is het wel je vriendin, moeder of zus. Het is nooit ver weg."

Een mannelijke bezoeker: "Prachtig, zeker als je weet waar ze het voor doen." Een wat oudere dame: "Mijn dochter, schoondochter en kleindochter doen mee. Geweldig."

Er waren ook gastoptredens van Zeeuwse Sien en Marjon van Iwaarden.

Vijftig vrouwen op het podium, voor het goede doel (foto: Omroep Zeeland )

In Engeland bestaat al meer dan tien jaar een vrouwenbrassband die concerten geeft om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker. Vivian Dagevos uit Heinkenszand speelde een paar jaar geleden een keer mee met dat orkest en nam het idee mee terug naar Zeeland. Samen met Esther Vlieger en Sascha van As vormde ze een orkest met vijftig vrouwen uit heel Zeeland.

Bloot op kalender

Net als in de Britse film Calendergirls uit 2003 zijn ook de Zeeuwse Brass4Boobs-vrouwen uit de kleren gegaan voor een kalender voor 2018. Ook voor hetzelfde goede doel. Verder gaat de opbrengst van het benefietconcert van vandaag en die van 29 oktober in theater De Mythe in Goes naar het nieuwe centrum. Het concert in Goes is uitverkocht.

