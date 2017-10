Meer dan duizend euro voor het goede doel dankzij fietstocht

Bram Witvliet bezocht alle steden en dorpen in Zeeland. Wemeldinge was de laatste op het lijstje (foto: Omroep Zeeland)

Al sinds 2007 fietst Nijmegenaar Bram Witvliet door Nederland. Hij doet dat onder de noemer 'Bram fietst' om geld in te zamelen voor allerlei goede doelen. Hij trekt voor één provincie meestal een jaar uit. Dit jaar reed hij dus langs alle dorpen in Zeeland voor IVN Scharrelkidsfonds. Dat fonds ondersteunt projecten en activiteiten die kinderen in contact brengen met de natuur.

Dat goede doel krijgt 1076 euro, al kan dat bedrag nog iets oplopen, want deze week kan je nog geld doneren. "Dat doe ik ieder jaar, want als je dan het voorlopige bedrag bekendmaakt, dan zeggen mensen vaak: O, ik wilde ook nog doneren. Dus nadat ik het voorlopige eindbedrag wacht ik nog een week voordat ik de donatiepagina echt sluit.

Mooiste momenten

Van Zeeland blijft hem vooral de relatie met het water het meeste bij. "Dat merk je vooral bij het fietsen over water, over de Zeelandbrug bijvoorbeeld, maar ook door het fietsen langs het water, aan de Zeeuwse kust. Vooral op de Zeelandbrug heb ik mijn mooiste momenten beleefd."

Tegelijkertijd is hij ook eerlijk: hij vindt Zeeland niet de mooiste provincie. "Vooral het fietsen door de polder vond ik soms saai. Dat is soms wat te veel van hetzelfde." Limburg vond hij tot nu toe de mooiste fietsprovincie, daarna Gelderland en Brabant.

Ook op het gebied van de dorpen en steden gooit onze provincie bij Bram geen hoge ogen, enkele uitzonderingen daargelaten. "Middelburg vond ik wel mooi en Hulst ook", herinnert hij zich. "En Goes heeft ook wel een leuke binnenstad. Verder staat ook Burgh-Haamstede me nog bij. Maar de rest van de Zeeuwse dorpen en steden zegt mij niet zoveel. Maar goed, dat is ook alleen maar mijn mening."

Boek

Volgend jaar is Zuid-Holland aan de beurt en het jaar daarna gaat hij naar Drenthe. En wat hij dan gaat doen dat weet hij nog niet. "Ik ga niet alle plaatsen in België langs, dat is wel geopperd, maar dat ga ik niet doen. Ik heb sowieso meer met Duitsland, maar dat is weer te groot om zoiets te doen. Dus ik denk dat ik eerst nog een boek ga schrijven over mijn fietstocht langs alle dorpen en steden van Nederland en daarna zie ik wel weer verder. Maar dat ik blijf fietsen, dat is zeker."