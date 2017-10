Schoolreisje naar Barcelona gaat niet door: 'te onveilig'

Het schoolreisje naar Barcelona van 3 mavo en 4 havo van het Ostrea Lyceum in Goes gaat niet door. De ongeveer 60 leerlingen zouden maandag vertrekken. De directie vindt de reis nu niet verantwoord vanwege de politieke spanningen in dat deel van Spanje.

De school beslist volgende week of het schoolreisje op een ander moment wordt ingehaald. Schoolreisje Barcelona afgelast vanwege politieke spanningen (foto: NOS )