Anne Sophie loopt voor haar nierdonor, 'Hij heeft mij nieuw leven gegeven'

Opgeven was vandaag echt geen optie voor Anne Sophie bij de Kustmarathon. Ze liep mee met de Wandelmarathon, voor haar donor. Ze heeft een jaar geleden een niertransplantatie gehad. Zelden waren de laatste meters voor de finish van de Wandelmarathon zo emotioneel.

Ze kan bijna niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk haar donor voor haar is geweest. "Hij heeft mij nieuw leven gegeven." De tijd was eigenlijk al voorbij toen ze over finish kwam, maar dat maakt voor haar niet uit. "Uitlopen, dat is het belangrijkste."

Steunbetuigingen

Op sociale media heeft haar verhaal een gevoelige snaar geraakt. Op Facebook regent het steunbetuigingen voor Anne Sophie.

Ruim 5000 mensen deden vandaag mee aan de Wandelmarathon van de Kustmarathon Zeeland. Het parcours liep van Burgh-Haamstede naar Zoutelande, 42 kilometer lang, net als de Kustmarathon een dag eerder.

