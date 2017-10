Zeeland wordt wakker: Auto in sloot, Kustmarathon en schoolreisje afgelast

Auto belandt in sloot bij Biggekerke (foto: HV Zeeland)

Auto in sloot

Een auto is gisteravond bij Biggenkerke van de weg geraakt en in de sloot beland. Eén inzittende raakte bij het ongeluk gewond.

Lees ook:

Anne Sophie loopt voor haar nierdonor, 'Hij heeft mij nieuw leven gegeven' (foto: Omroep Zeeland)

Kustmarathon

Opgeven was vandaag echt geen optie voor Anne Sophie bij de Kustmarathon. Ze liep mee met de Wandelmarathon, voor haar donor. Ze heeft een jaar geleden een niertransplantatie gehad. Zelden waren de laatste meters voor de finish van de Wandelmarathon zo emotioneel. Ze kan bijna niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk haar donor voor haar is geweest. "Hij heeft mij nieuw leven gegeven."

Lees ook:

Schoolreisje Barcelona afgelast vanwege politieke spanningen (foto: Omroep Zeeland )

Schoolreisje

Het schoolreisje naar Barcelona van 3 mavo en 4 havo van het Ostrea Lyceum in Goes gaat niet door. De ongeveer 60 leerlingen zouden vandaag vertrekken, maar de directie vindt de reis nu niet verantwoord vanwege de politieke spanningen in dat deel van Spanje. De school beslist volgende week of het schoolreisje op een ander moment wordt ingehaald.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Koffiekunstenaar

De Zeeuwse barista Rob Clarijs mag zijn koffiekunsten laten zien tijdens de internationale wedstrijd Coffee Masters 2017. Hij is een van de zestien geselecteerde kandidaten die volgend weekend in New York strijden om de titel beste barista van de wereld. Dat doen zij in zeven verschillende discipline's, zoals koffieproeven en de mooiste vormpjes maken met de opgeschuimde melk. Volgens Clarijs heeft hij geduchte concurrenten.

Lees ook:

Regenboog bij de Zeelandbrug (foto: Silvia Lipman, Middelburg)

Het weer:

Vandaag blijft het bewolkt, maar op een lokale bui na blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt maximaal 16 graden.