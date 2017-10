GroenLinks wil legale wietteelt in Goes

Als het aan de GroenLinksfractie in Goes ligt, gaat de stad meedoen aan een proef met legale wietteelt. Fractievoorzitter Carel Bruring van GroenLinks in Goes heeft in raadsvragen gevraagd of de gemeente bereid is mee te werken aan een proef als dat mogelijk is. Zaterdag werd bekend dat het nieuwe kabinet een aantal gemeenten toestemming wil geven om legale wiet te verspreiden.

GroenLinks in Goes wil dat de gemeente meedoet aan een proef met legale wietteelt (foto: HV Zeeland) Een proef met legale wietteelt lost volgens Bruring twee problemen op. Door wiet legaal te leveren, denkt GroenLinks de criminaliteit buiten spel te kunnen zetten. Daarnaast is het makkelijker om de kwaliteit van de wiet te controleren, denkt de fractievoorzitter van GroenLinks Goes. Langgekoesterde wens Legale wietteelt is een langgekoesterde wens van GroenLinks. In het verleden spraken de meeste partijen in de Goese gemeenteraad zich uit tegen een proef met legale wietteelt. Toch denkt Bruring dat een dergelijke proef dit keer wel kans van slagen maakt aangezien de partijen van de tegenstanders in het nieuwe kabinet komen. "Dat zou betekenen dat die partijen in Goes er ook anders over kunnen gaan denken", aldus Bruring. Goes heeft twee coffeeshops in de gemeente. Lees ook: Nieuw kabinet wil proef met legale wietteelt