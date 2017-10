Organisator tevreden over zwaar weekend: Echt weer voor een kustmarathon

Lein Lievense wacht winnaar Maciek Miereczko op bij de finish van de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

De vijftiende editie was een erg zware door de weersomstandigheden. Lievense vond het vooral zaterdag eigenlijk wel leuk dat het weer zo slecht was. "Voor het publiek was het misschien wat jammer, maar voor de marathon was het echt weer voor een Zeeuwse Kustmarathon", legt Lievense uit.

Toekomst

Nu de Kustmarathon achter de rug is, heeft Lievense tijd om naar de toekomst te kijken. De 67-jarige organisator denkt zelf nog twee, misschien drie, edities te organiseren. "Er moet echt verjonging komen in ons team", geeft de organisator aan. Of hij die gaat vinden, weet Lievense nog niet: "Ik denk niet dat iemand het op dezelfde manier wil doen, volledig op vrijwillige basis."

Luister hieronder naar een gesprek met Lein Lievense: