Vijf Ierse stropers aangehouden in Axel

Aanhouding door de politie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Een jachtopziener zag de mannen rond 11.30 uur in de weilanden aan de Kanaalweg lopen en waarschuwde de politie. Vier van de Ieren probeerden er nog in een auto vandoor te gaan toen zij de agenten zagen, maar werden aan de kant gezet. De vijfde verdachte liep op dat moment nog in het weiland en is ook aangehouden.

Doordat in het weiland een dode haas werd gevonden, denkt de politie dat de mannen met hun honden aan het jagen waren.