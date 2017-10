Ook een tiny house moet aan eisen voldoen

De tiny houses komen net buiten Sint Laurens te staan op aanvraag van een paar initiatiefnemers. Zij klopten een paar maanden geleden aan bij de gemeente Middelburg. Het was volgens wethouder Johan Aalberts nog niet zo eenvoudig om snel toestemming te geven. "In de vorige eeuw zijn er afspraken gemaakt over waar een woning aan moet voldoen. Een toilet, een veilige trap... tiny houses zijn heel klein, maar moeten ook voldoen aan bepaalde eisen. Alleen wet- en regelgeving daarover bestaan nog niet."

Het is goed dat mensen iets kleiner gaan wonen en niet constant moeten werken voor een hypotheek." Johan Aalberts, wethouder Middelburg

De gemeente heeft dit opgelost door een tijdelijke vergunning voor vijf jaar af te geven. "De grond is van de gemeente Middelburg en is uiteindelijk bestemd om huizen op te bouwen, maar in de tussentijd vinden we dat er ruimte moet zijn voor zulke initiatieven."

Duurzaam karakter

Het past volgens de wethouder ook in het duurzame karakter van de gemeente Middelburg. "Het is goed dat mensen iets kleiner gaan wonen zodat ze niet constant moeten werken voor een hypotheek. Het past in onze Vitale revolutie." De Vitale revolutie is een project van de gemeente om inwoners bewuster en gezonder te laten leven.

Een tiny house is een kleine, zelfvoorzienende woning (foto: Omroep Zeeland)

Andere gemeenten

Een aantal andere Zeeuwse gemeenten hebben inmiddels ook aanvragen gehad. Vaak is het nog wel even uitzoeken of het wel echt om tiny houses gaat en niet om een aanvraag om een stacaravan ergens neer te zetten.

In andere Zeeuwse gemeenten wordt ook interesse getoond in de tiny houses (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Borsele liggen drie aanvragen. Daar wordt nu uitgezocht hoe het zit met de regelgeving, maar ook naar mogelijke plaatsen in de gemeente die geschikt zijn voor de tiny houses. Datzelfde geldt voor de gemeente Goes, waar nu twee verzoeken liggen en de Noord-Beveland, waar één verzoek is ingediend. Ook de gemeente Tholen heeft een aanvraag gehad. Bij de gemeente Veere en gemeente Terneuzen zijn er ook al mensen langs geweest met interesse voor deze vorm van wonen.

Geen bestemmingsplan

Alle gemeenten lopen er tegenaan dat de tiny houses niet zijn opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Toch staan ze over het algemeen wel positief tegenover de kleine huisjes omdat het gaat om een duurzame vorm van wonen gaat.

De huisjes zijn klein en de bewoners laten daarmee een kleine 'ecologische voetdruk' achter. Er wordt vaak gebruik gemaakt van zonnepanelen om stroom op te wekken en er is een composttoilet.

De eerste tiny houses van Zeeland moeten begin volgend jaar in Sint Laurens staan.

