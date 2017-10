Dronken bestuurder rijdt door na ongeluk en wordt opgepakt

Een 38-jarige man uit Biervliet is gisteren in zijn woonplaats opgepakt nadat hij door was gereden na een aanrijding. De man had te veel gedronken. Bij de aanrijding raakte een andere auto beschadigd.

Alcoholcontroles in Zeeuws-Vlaanderen (foto: oz) Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur zondagmiddag aan de Havenstraat. De man zou meerdere keren tegen een andere auto hebben aangereden. Toen de man daarna weg wilde rijden, zette de bestuurder van de auto waar hij tegenaan was gereden hem klem. Toen de politie bij het ongeluk aankwam, bleek de man in een restaurant op de Markt te zitten. Na een blaastest bleek dat de man ruim vier keer meer had gedronken dan toegestaan. Hierop is de man aangehouden.