Last van een onveilig gevoel? Kom naar Zeeland!

Zeeuwen doen meer dan andere Nederlanders aan preventie (foto: pexels.com)

In Nederland raakt gemiddeld 17,3 procent van de inwoners betrokken bij een misdrijf. In Amsterdam-West ligt dat percentage met 31,1 procent het hoogst.

Het onderzoek betreft een steekproef waaraan bijna 81.000 mensen mee deden. Er is de laatste jaren sprake van een sterke daling. Landelijk zijn vernielingen en diefstallen/inbraken het sterkst afgenomen. Misdrijven waaraan geweld te pas komt, komen ook minder voor, maar die daling is iets minder sterk. Voor Zeeland is deze uitsplitsing naar type delict niet gemaakt.

Onveilig

In het onderzoek is ook gevraagd naar het veiligheidsgevoel van mensen in hun omgeving. In Zeeland voelt 27,3 procent zich wel eens onveilig. Alleen in Friesland ligt dat percentage iets lager, 27,1 procent. Het Nederlandse gemiddelde is 34,7 procent. Inwoners van Rotterdam-Zuid voelen zich het meest onveilig: 48,5 procent.

Preventie

Terwijl de Zeeuwen in werkelijkheid (samen met de Friezen) het minste met criminaliteit te maken hebben, nemen ze wel vaker preventieve maatregelen in en om de woning. In heel Nederland heeft 1,7 procent van burgers extra sloten, grendels en camera's, in Zeeland is dat 1,9 procent.

In Amsterdam en Rotterdam ligt dat percentage lager (1,1 procent). Verhoudingsgewijs woont men daar meer in flatwoningen en in Zeeland méér in eengezinswoningen. Inwoners van Noord- en Midden-Limburg doen het meeste aan inbraakpreventie.

Downloaden

Het onderzoek heet 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2016' en kan op de website van het CBS worden gedownload. Er werd ook aan meegewerkt door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en door de Raad voor de Rechtspraak.