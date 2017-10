Roland-Jan past op de zwaluwen en zeearenden

Hij kijkt welke dieren en planten last kunnen hebben van de bouw en wijst daar op. En als de windmolens er eenmaal staan, is er ook dan nog aandacht voor de natuur.

Zwaluwhotel

Een goed voorbeeld van hoe economie en ecologie samen gaan op het terrein zijn de twee aangelegde 'zwaluwhotels' voor oeverzwaluwen. Die vogels maken hun nesten in zandhellingen en vormen dus een risico voor de funderingen van de windmolens. Als een vogel zich daarin zou nestelen, zou de bouw in het broedseizoen stil komen te liggen. Daarom zijn er van twee zandhopen zwaluwhotels gemaakt. "Een ideale plek om te broeden", aldus Buijs. "Al heeft een vos er wel een paar te pakken gekregen. Maar dat is de natuur."

Hek om nestje

Buijs merkt dat zijn werk de bouwvakkers enthousiast maakt. "Ze zijn nu zelf ook meer met de natuur bezig. Zo kwamen een paar medewerkers een vogelnestje tegen tussen het bouwmateriaal. Dat hadden ze zo weg kunnen halen en niet hoeven melden, maar ze meldden het toch." Er is een hek om het materiaal geplaatst en zo kon de vogel rustig door broeden.''

Nesten van de oeverzwaluw op windpark Krammer (foto: Omroep Zeeland)

Windpark Krammer in tien feiten

1. Er komen 34 windmolens op en rondom de Krammersluizen bij de Philipsdam.

2. De windmolens leveren uiteindelijk stroom aan 100.000 mensen.

3. Er ligt een kabel van dertien kilometer van de windmolens naar Middelharnis (Goeree-Overflakkee).

4. Er zijn ook bedrijven die stroom gaan afnemen: Google, Philips, AkzoNobel en DSM.

5. In totaal werken 2.000 mensen aan het park.

6. Het project kost 215 miljoen euro.

7. Het is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Leden van Zeeuwind en Deltawind namen het initiatief.

8. De eerste windmolen levert als alles goed gaat in 2017 al elektriciteit.

9. In 2019 wordt het project afgerond.

10. Het park ligt tussen drie natuurgebieden in: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen

Windpark Krammer ligt tussen drie natuurgebieden in: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen. Het is daarmee een belangrijk gebied voor verschillende diersoorten. Als de molens er straks staan, houden ze rekening met vleermuizen en de beschermde zeearend.

Een aantal windmolens krijgt een camera waarmee een aanvliegende zeearend kan worden gesignaleerd. Als dat gebeurt, stopt de molen, net als de molens erachter, meteen met draaien.