Hoek houdt supporters thuis tijdens ontknoping in Lisse

Koen Fokkema (Lisse) tussen Reguillo Vandepitte en Fabian Wilson van Hoek (foto: Orange Pictures)

De penalty-serie van aanstaande woensdag vormt het slotstuk van een ware soap. De supporters van Hoek wilden daar graag bij aanwezig zijn en dus had Mieras een busreis in gedachten. "Dat was inderdaad de bedoeling, maar als je social media bekijkt zullen we daar niet al te vriendelijk ontvangen worden. Daarom hebben we besloten om met zijn allen in de kantine te gaan kijken. We gaan het niet bewust opzoeken."

FOX Sports zal de penalty's die Hoek en FC Lisse woensdagavond nemen live uitzenden via hun pagina op Facebook.

Betaald voetbal scheidsrechter Allard Lindhout moet de penalty-serie van Hoek-Lisse in goede banen leiden. (foto: KNVB)

Volgens Volkskrant-journalist Iwan Tol heeft de KNVB Allard Lindhout aangesteld als scheidsrechter voor de penalty-serie. Lindhout is normaal gesproken actief in het profvoetbal. Scheidsrechter Nagtegaal, die de strafschoppen in de verkeerde volgorde liet nemen is van de wedstrijd afgehaald.

De strafschoppen worden woensdagavond om 21.00 uur genomen. Hoofdklasser Hoek reist met de volledige selectie af naar Lisse.

