Zo is het om in een tiny house te wonen

Peter en Ellemieke hebben veel gereisd in hun leven. Na een lange tocht door Afrika kwamen ze erachter dat ze niet veel nodig hebben om gelukkig te zijn. "Toen is het idee van een tiny house ontstaan," vertelt Peter. Hij heeft de woning zelf gebouwd. "Ik heb goed nagedacht over de indeling. De slaapkamers zijn op de tweede verdieping. De ruimte is beperkt en het moet wel leefbaar zijn."

Vakantiegevoel

De woning is verplaatsbaar en staat nu in een weiland. Het gezin woont daar nu sinds december. Ellemieke: "Nu hebben we alle vrijheid. De woning is misschien klein, maar we zitten middenin de natuur. Het geeft een vakantiegevoel." Het stel heeft drie jonge kinderen Aya, Remi en Isabelle. Peter: "We kunnen nooit zeggen dat we onze kinderen niet hebben zien opgroeien. Juist omdat we zo dichtbij elkaar leven, maken wel elk stapje bewust mee."

We kunnen in de winter niet veel mensen ontvangen in huis. Maar aan de andere kant, veel schoonmaken is niet nodig. Dat is dan wel weer een voordeel!" Ellemieke Hoogendijk, woont in een tiny house

Een tiny house is een klein, grotendeels zelfvoorzienend huisje. Zo liggen er op het dak van de woning van Peter en Ellemieke een aantal zonnepanelen en hebben ze een composttoilet. Een voordeel zijn de lage woonkosten. Ze hebben geen hypotheek die ze moeten aflossen en Peter heeft de woning zelf gebouwd.

Toch zijn er volgens Ellemieke ook wel wat nadelen. "We kunnen in de winter niet veel mensen ontvangen. In de zomer is het geen probleem, dan kunnen we lekker buiten zitten. Dat vind ik wel jammer want ik hou van mensen om me heen. Aan de andere kant, veel schoonmaken is niet nodig. Dat is dan wel weer een voordeel!"

De woonkamer en de slaapkamers (foto: Omroep Zeeland)

Tiny houses in Zeeland

Ellemieke komt oorspronkelijk uit Zeeland. Ze hebben ook gezocht naar een plekje in Zeeland. Dat was tot voor kort niet mogelijk, maar daar komt verandering in. De gemeente Middelburg is de eerste Zeeuwse gemeente die toestemming heeft gegeven voor de komst van de tiny houses. De eerste komen in Sint Laurens te staan. Misschien dat Peter, Ellemieke en de kinderen in de toekomst met hun tiny house naar Zeeland komen.

Lees ook: