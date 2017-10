Vertraging bij Goese rotonde nog niet voorbij

De werkzaamheden aan de rotonde op het Tiendenplein in Goes zorgen nog tot einde van de week voor vertraging voor het verkeer. Tot vrijdag is er maar één rijbaan beschikbaar.

Fietstunnel bij Goes (foto: Omroep Zeeland) De rotonde op het Tiendenplein wordt omgebouwd tot een zogenaamde turbo-rotonde, inclusief een extra aansluiting. Ook komt er een fietstunnel voor fietsers van en naar bedrijventerrein Goese Poort. Extra druk Omdat er maar één rijbaan beschikbaar moet, volgens de gemeente Goes, vooral het verkeer in de ochtendspits rekening houden met meer vertraging dan normaal. In het laatste weekend van oktober wordt het Tiendenplein voor een heel weekend afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Eind november moet de vernieuwde rotonde klaar zijn voor gebruik.