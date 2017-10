Dennis Huige opent Popronde Middelburg

De Amsterdamse singer-songwriter Pip Blom met haar band (foto: Leonieke Daalder)

Aankomend talent

Het festival biedt aankomend talent de mogelijkheid om buiten de eigen regio op te treden. Bands als Kensington, Dotan, Blaudzun en De Staat zijn mede dankzij dit festival groot geworden. Ook de Goese band Racoon was deelnemer in 1999. Daarom is Dennis Huige gevraagd de Popronde officieel te openen. In een korte inleiding blikt hij onder andere terug op zijn eigen Popronde-ervaring.

Abdijtoren

Nieuwe locaties zijn dit jaar onder andere café Le Penseur, De Mug, Het Marktcafé en Stadsbrouwerij Middelburg. In de Abdijtoren vindt traditiegetrouw het hoogste Popronde concert van Nederland plaats, dit jaar door de Rotterdamse singer-songwriter Levi Manner. Popronde Middelburg sluit af in De Spot met 'harde trippy hiphop' van Fata Boom.

Levi Manner - Laat Me Los

Het reizend muziekfestival startte op 14 september in Nijmegen. In totaal doet het festival 41 steden aan. Het eindfeest is op 25 november in Amsterdam. Net als vorig jaar is PEER de enige Zeeuwse deelnemer. De Middelburgse indie-rockband werkt 19 Popronde-optredens af buiten Zeeland.

Kijk voor het volledige programma op www.popronde.nl of op https://www.facebook.com/PoprondeMiddelburg.