'Rechters partijdig in rechtszaak kasteelmoord'

Daarom is een wrakingsverzoek ingediend. Dat heeft de rechtbank in Brugge bekendgemaakt. In deze zaak is ook een verdachte uit Zeeuws-Vlaanderen.

Het kasteel in België waar de beruchte kasteelmoord plaatsvond in 2012 (foto: Omroep Zeeland)

Als het wrakingsverzoek wordt ingewilligd, moeten andere rechters worden aangesteld. Het proces rond de kasteelmoord dreigt dan opnieuw vertraging op te lopen.

Wat was ook al weer de kasteelmoord? Op 31 januari 2012 vindt de vrouw van Stijn Saelens een plas bloed en een kogelhuls in de gang bij de voordeur van het kasteeltje, maar van Saelens zelf ontbreekt ieder spoor. Twee weken later wordt het lichaam van Saelens gevonden. Hij ligt begraven in een bos in de omgeving van Maria-Aalter.



Hoofdverdachte André G. heeft bekend opdracht te hebben gegeven aan zijn kennis Pierre S. om zijn schoonzoon Saelens om te brengen.



De Belgische justitie ziet Eindhovenaar Ron van B. als de uitvoerder van de moord, maar die overleed in mei 2012. Zijn neefje, Tilburger Franciscus L., zou samen met Van B. de moord hebben gepleegd en geholpen hebben met het begraven van het lijk. Hij is een van de Nederlandse verdachten.



De tweede Nederlandse verdachte is Evert de C. uit IJzendijke. Hij zou de moordenaars hebben geronseld en wordt gezien als de 'moordmakelaar'.

De verklaringen van een Nederlandse politie-informant zijn niet in het strafdossier opgenomen. Deze informant zat met de uit IJzendijke afkomstige andere verdachte Evert de C. in een Belgische cel.

De verdediging van Tilburger L. wil dat de informant komt getuigen omdat dat het proces een andere wending zou kunnen geven.