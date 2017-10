Legale wietteelt: Terneuzen wil wel

"In ons gebied vind ik dat een aantal proeven moeten komen. Als de vraag van het Rijk komt of wij als gemeente mee willen doen dan zal ik naar de gemeenteraad stappen en zeggen dat we het altijd hebben gewild," vertelt Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen.

In uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet zouden gemeenten de mogelijkheid krijgen te experimenteren met teelt en verkoop van legale wiet. De wiet moet dan landelijk worden geteeld en daarna verdeeld worden onder zes tot tien gemeenten. Deze moeten zich wel zelf aanmelden voor de proef.

Lonink vindt dat er in het gebied van de politie eenheid, Noord-Brabant en Zeeland, rekening moet worden gehouden met de grensoverschrijdende problematiek. Hiermee bedoelt hij dat er veel drugsklanten vanuit het buitenland in Zeeland drugs komen kopen.

Goes

Carel Bruring, fractievoorzitter van Groenlinks Goes, vindt het belangrijk dat Goes ook meedoet met de legale wietteelt proef. "De reden voor ons om er snel bij te zijn is dat we zo snel mogelijk de drugscriminaliteit uit Goes kunnen verbannen."

Coffeeshop Aarden in Goes reageert ook positief op legale wietteelt. "Ik ben voor legale wietteelt, maar ik betwijfel of de gemeente Goes hiervoor in aanmerking komt," zegt Gerard Aarden, eigenaar van coffeeshop Aarden. Het plan van het kabinet is namelijk dat vooral middelgrote en grote gemeenten zich aanmelden en volgens Aarden valt Goes hier niet onder.

